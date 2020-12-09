Среда, 9 Декабря 2020 18:00

АрмИнфо. Армения находится в сложной ситуации, и необходимо консолидировать усилия для преодоления этой ситуации. Об этом 9 декабря с трибуны парламента заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата от оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Геворка Горгисяна.

По словам депутата, той новой Армении, в которой сменилась власть, и премьер-министром был избран Никол Пашинян, больше не существует. 2,5 года общество имело страну, полную надежд, а сегодня речь идет о государстве со сломанной спиной. «И единственная возможность выкрутиться из этой ситуации – это Ваш уход, как символа провалов и поражений. И непонятно Ваше упорное желание остаться, и дать возможность Республике Армения получить надежду на более хорошее будущее, чем та ситуация, к которой привели Вы. Прошу, уйдите и дайте стране этот шанс», - заявил Горгисян.

В ответ глава армянского правительства отметил, что говорить от имени народа имеет право говорить народ. Главной задачей властей страны должно стать то, чтобы у народа была возможность говорить, а отдельно взятые голоса отдельных групп не следует путать с голосом народа. «Необходимо разделять средства от целей той повестки, которую Вы упоминаете», - отметил Никол Пашинян, добавив, что об этих средствах и целях он говорил в своем обращении 10 ноября. Его главная преамбула заключается в том, чтобы власть народа ни под каким заголовком или соусом не оказалась под угрозой. “И сегодня моей задачей и задачей правительства является именно это”, - отметил премьер-министр РА.