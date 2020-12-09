Среда, 9 Декабря 2020 17:54

АрмИнфо. Звезда и полумесяц на флаге Азербайджана гордо реют в небе над Карабахом, освобожденном от оккупации в результате трудной 44-дневной борьбы. С таким пафосным заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду в Анкаре перед вылетом в Баку.

Турецкий лидер при этом проявил всю свою иезуитскую сущность, заявив, что «в отличие от подразделений ВС Армении, обстреливавших мирные города и села Азербайджана, азербайджанская армия не бросила тени на свою справедливую борьбу и уничтожала лишь военные объекты», отнеся к этим «объектов» жилые кварталы Степанакерта и сотни мирных армянских селений. Более того, как выразился турецкий лидер «в условиях боевых действий проявилось благородство, присущее туркам», имея ввиду многочисленные случаи издевательств над пленными и мирными жителями, вплоть до отрезания голов.

По словам Эрдогана, турецкая сторона будет рядом с Азербайджаном и в вопросе восстановления земель, «освобожденных от армянской оккупации». «Мы поможем братской стране в процессе создания новой инфраструктуры», - сказал президент.

При этом, президент Турции поделился ожиданиями от предстоящего саммита лидеров ЕС в Брюсселе. «Любое решение о санкциях в отношении Турции не будет иметь никакого значения для нашей страны», - подчеркнул турецкий лидер, выразив надежду на то, что Брюссель не будет идти на поводу у греческой стороны.