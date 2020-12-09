Среда, 9 Декабря 2020 17:02

АрмИнфо. Воля Исламской Республики Иран направлена на развитие отношений с Азербайджанской Республикой более, чем раньше. Об этом заявил президента Ирана Хасан Рухани в среду на встрече с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым.

Как сообщает агентство ИРНА, глава иранского правительства выразил надежду на использование новой международной ситуации для расширения двусторонних связей, назвав отношения между Тегераном и Баку хорошими и братскими.

Рухани выразил удовлетворение завершением нагорно-карабахского конфликта, освобождением оккупированных земель Азербайджанской Республики и восстановления режима прекращения огня, и заявил о четкой позиции Ирана по поддержке территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Иранский президент также указал на план, подготовленный Тегераном, для урегулирования карабахского конфликта и на поездку спецпредставителя страны в Россию, Азербайджан и Армению, и выразил готовность Исламской Республики сыграть конструктивную роль в укреплении режима прекращения огня между двумя странами и в установлении стабильности региона.

«Учитывая завершение срока Дональда Трампа и приход новой администрации к власти в США, у нас будет хорошая ситуация для сотрудничества», отметил глава исполнительной власти Ирана, подчеркнув необходимость использования общих границ для развития торгового и экономического сотрудничества.

Рухани также отметил, что, учитывая соседство и возможности Исламской Республики, участие Ирана в сфере восстановления освобожденных территорий Азербайджанской Республики будет на пользу обеих стран.

Он также подчеркнул необходимость ускорения реализации прежних договоренностей между Ираном и Азербайджаном, в том числе, строительство железной дороги Решт - Астара.

Кроме того, Рухани заявил, что подготовлены условия для реализации совместных проектов, включая для создания Ходаферинского гидроузла и электростанций. Обе страны могут развивать сотрудничество в промышленной, научной, фармацевтической сферах.

Глава МИД Азербайджана отметил, что учитывая новую международную ситуацию и снятие ограничений из-за санкций США, совместные проекты между двумя странами вскоре будут выполнены.