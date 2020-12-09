Среда, 9 Декабря 2020 16:45

АрмИнфо. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ едут в регион.

«Американский сопредседатель Эндрю Шофер с другими сопредседателями МГ ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция) на выходных планируют посетить Баку и Ереван и обсудить возобновление мирного процесса урегулирования карабахского конфликта», - сообщил во время слушаний в Хельсинкском комитете США по приоритетам и деятельности страны в ОБСЕ заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер, передает «Голос Америки».

Вместе с тем он выразил убеждение, что урегулирование конфликта должно быть достигнуто за столом переговоров, а Минская группа ОБСЕ наилучшая площадка для этого. Он напомнил, что сопредседатели призваны помочь Армении и Азербайджану найти его решение. «ОБСЕ правильная площадка. И мы надеемся, что будет достигнут долгосрочный мир и мы не будем вынуждены вновь быть свидетелями новых человеческих потерь и страданий, как это было последние месяцы», - сказал дипломат, при этом приветствовав установление режима прекращения огня в зоне конфликта.

Он также напомнил, что США собираются предоставить помощь населению Нагорного Карабаха».