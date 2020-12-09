Среда, 9 Декабря 2020 14:33

АрмИнфо.Депутат армянского парламента Арам Хачатрян, накануне сложивший депутатский мандат, намерен продолжить свою деятельность в исполнительных структурах власти.

В беседе с журналистами 9 декабря он заявил, что обсуждения о своем новом месте работы продолжаются. Он не исключил возможности своего назначения губернатором одной из областей Армении. Парламентарий заметил, что в ходе обсуждений рассматриваются различные вопросы, в том числе, и возможность назначения губернатором. Предложение поработать в исполнительной структуре власти поступило от политической команды правящей силы.

Напомним, что накануне вице-спикер НС РА Лена Назарян распространила заявление, в котором отмечается, что 8 декабря депутат НС Арам Хачатрян, представляющий правящую фракцию «Мой шаг», представил прошения об отставке. Ели в течение одной недели после подачи прошения об отставке депутат отзывает письменным заявлением свое прошение об отставке, то председатель НС выступает с заявлением об этом, если же не отзывает прошение об отставке, то о прекращении его полномочий составляется протокол, который подписывается и оглашается председателем НС. С момента опубликования протокола прошение об отставке считается принятым.