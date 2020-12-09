Среда, 9 Декабря 2020 13:34

АрмИнфо. Депутаты Мажилиса одобрили законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Грузии о международном автомобильном сообщении от 6 марта 2007 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на пленарном заседании палаты, законопроект направлен на ратификацию Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Грузии о международном автомобильном сообщении от 6 марта 2007 года, совершенного в городе Нур-Султане 15 мая 2019 года.

Данным Протоколом предусмотрено установление разрешительной системы на осуществление перевозок грузов автомобильным транспортом между Республикой Казахстан и Грузией, транзит через их территории, а также перевозки в третьи страны перевозчиками, допущенными к выполнению таких перевозок, и транспортными средствами, зарегистрированными на территории данных государств. Протокол подлежит ратификации в соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 мая 2005 года «О международных договорах Республики Казахстан».

Всеми комитетами Мажилиса Парламента представлены положительные заключения на законопроект.