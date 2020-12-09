Среда, 9 Декабря 2020 13:04

АрмИнфо.Проект поправок в конституционном законе "О партиях" станет краеугольным камнем в формировании в Армении здоровой и демократической атмосферы. Об этом 9 декабря на на заседании Национального Собрания РА заявила глава правящей фракции "Мой шаг" Лилит Макунц.

По ее словам, годами политическая партийная система рассматривалась как эгоцентричное формирование, сконцентрированное вокруг личности одного человека. Партийная система в Армении была лишена каких-либо идей и идеологий, она отличалась наличием большого числа партий, лишенных каких- либо внутренних демократических ценностей и принципов. Формирование и становление партий, имеющих под собой идеологическую основу, формирование многопартийной системы, обеспечение эффективных механизмов подотчетности и прозрачности финансирования партий являются одной из важнейших задач властей страны.

Отметим, что НС РА на сегодняшнем заседании завершило обсуждения по представленным депутатом НС Амазаспом Даниеляном поправкам в законе "О партиях". Предлагаются, в частности, несколько ключевых изменений, в том числе, изменение механизма финансирования партий. Это необходимо для того, чтобы финансирование партий было более прозрачным и сбалансированным, чтобы закон не разрешал обращение денег неизвестного происхождения. Бизнесу, по сути, запрещается финансировать партии каким-либо образом, запрещается и финансирование из-за рубежа. В то же время, допустимый размер частных пожертвований снижается с 10 млн до 2,5 млн драмов. Также пересматривается порядок общественного или государственного финансирования партий. Если в соответствии с действующим вариантом закона из общественных средств финансируются партии, прошедшие в парламент, в зависимости от количества полученных ими мандатов, и партии, которые преодолели 3-процентный порог, то, согласно предлагаемому законопроекту, финансируются все партии, которые на выборах преодолели 2-процентный порог, причем, сила, получившая большинство, не получает финансового преимущества. То есть, партии, получившие много голосов, получат меньшую финансовую поддержку, чем более мелкие, чей разрыв из-за финансового неравенства, по крайней мере, с точки зрения государственного финансирования, будет сокращен. Еще одно важное изменение, например, по части финансовой прозрачности заключается в том, что запрещен любой вид наличного оборота, то есть, и пожертвования, и притоки, и оттоки партий должны осуществляться исключительно на безналичной основе. Для поощрения участия женщин в политических процессах вводятся новые требования, для членов руководящего органа партии становится обязательной подача декларации в Комиссию по предотвращению коррупции. Кроме того, предлагаются новые регулировки внутри партий для стимулирования внутренней демократии, включая, например, расширение полномочий Собрания партии, привлечение режима закрытого и тайного голосования для принятия тех или иных решений, как того требует закон. Ключевая цель данной законодательной инициативы, создание в Армении более здорового политического поля, формирование партийной системы, в которой партии будут менее централизованы вокруг одного человека, будут более подотчетными и прозрачными. Законодательные изменения будут способствовать большей прозрачности и подотчетности партий и по части их финансирования.