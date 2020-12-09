Среда, 9 Декабря 2020 13:03

АрмИнфо.Выплаты за ноябрь гражданам, призванным в рамках мобилизации на военную службу для участия в боевых действиях, развязанных Азербайджаном 27 сентября, начнутся с 17 декабря. Об этом сообщает Минобороны РА.

В ведомстве подчеркивают, что выплаты после завершения полной проверки действующих списков, указов и других документов, проводимых на текущий момент.