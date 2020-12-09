Среда, 9 Декабря 2020 12:58

АрмИнфо. Утверждения премьер-министра Пашиняна об отсутствии доверия общества в отношении оппозиции и утверждения оппозиции о резком падении доверия в отношении Никола Пашиняна являются одинаково верными. Подобное мнение выразил АрмИнфо президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян.

"Это в свою очередь предполагает необходимость осуществления серьезных изменений на политическом поле страны. А также появления по возможности здоровых, не скомпрометированных, нацеленных на приобретение доверия общества, политических сил. Существующие политики могут остаться, но общая внутриполитическая архитектура, безусловно, нуждается в радикальных изменениях", - подчеркнул он.

Подобные изменения, на взгляд эксперта, потребуют, как минимум, нескольких месяцев. Меж тем, необходимость формирования энергичного, незагрязненного, наделенного доверием общества, имеющего концепцию развития страны, правительства являются необходимостью уже сегодня. Поскольку, согласно Навасардяну, действующее правительство испытывает серьезные проблемы с осуществлением собственных функций.

По его оценкам, в армянском обществе уже сегодня есть индивидуумы, усматривающие свои приоритеты не в политической борьбе, а в разрешении множества стоящих перед Арменией конкретных проблем. В этом свете, эксперт видит необходимость в скорейшем формировании нейтрального временного правительства. Правительства занятого в период подготовки к внеочередным выборам не политическими интригами, а конкретной работой.

"Лишь подобное техническое правительство способно вывести страну из текущей ситуации. И я совершенно не считаю, что подобное правительство с подобными намерениями может как-то помешать, скажем так, армянским программам России. И эти программы вполне способны реализовываться параллельно с работой политически нейтрального временного правительства Армении", - отметил он.

В этом случае, по оценкам эксперта, будут реализованы как интересы России в Армении, так и интересы Армении и армянского народа. Допускать же реализацию российских интересов там, где они, возможно, будут противоречить интересам армянским, Навасардян считает неправильным и потому невозможным.