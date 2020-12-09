Среда, 9 Декабря 2020 12:58

АрмИнфо. Решение о передаче части средств Всеармянского фонда "Айастан" в государственный бюджет Армении было принято на основании решения Совета попечителей фонда. Об этом 9 декабря на слушаниях в Национальном Собрании РА по окончательному варианту проекта государственного бюджета Армении 2021 года заявил министр финансов РА Атом Джанджугазян.

По его словам, необходимость в таких средствах составляла 101 млрд драмов. Дарственные были переданы в госбюджет со счетов фонда, исходя из военного положения и вызванными в связи с этим новыми расходами. Министр подчеркнул, что с самого своего основания фонд ставил своей задачей создание общеармянской сети. Эта задача была успешно осуществлена, свидетельством чему является реализация свыше 3 тысяч программ. В этом контексте Всеармянский фонд "Айастан" является уникальной структурой, одной из целей которого является содействие в устойчивом развитии Аррмении, Арцаха и Диаспоры. Однако военные действия и военное положение привели к необходимости новых расходов для решения социальных и медицинских проблем, поддержания инфраструктур. В свою очередь, правительство в лице Министерства финансов обязалось использовать эти ресурсы исключительно по назначению. В договоре о дарственных пожертвованиях имеется пункт о том, что Минфин представит отчет о выполнении положений документа. Этот отчет представлен. Средства использовались на основании решений правительства РА и будут представлены в отчете о выполняемости главного экономического закона страны.

Ранее АрмИнфо сообщало, что собранные Всеармянским фондом "Айастан" финансовые ресурсы в размере 52,7 млрд драмов переданы правительству Армении. Согласно источнику, эти средства были направлены на восстановление инфраструктур, пострадавших в результате боевых действий, а также на лечение и социальное обеспечение пострадавших. Перевод денег в госбюджет дало правительству возможность освободить дополнительные средства на расходы, связанные с военным положением. С 17 сентября по 19 ноября необходимость в таких расходах составила 101 млрд драмов. Всеармянский фонд "Айастан" с начала боевых действий 27 сентября организовал общенациональный сбор средств в рамках программы "Мы - наши границы". В рамках проекта удалось собрать $170 млн.

Отметим, что дарственные пожертвования фонда вызвали неоднозначную реакцию среди экспертного сообщества, особенно после появления сообщений о премиальных для сотрудников госаппарата. Так, экономист Сурен Парсян считает, что Всеармянский фонд "Айастан", согласно уставу, не имел права перечислять средства в госбюджет - Фонд может производить расходы только по направлениям уставных целей. Экономист подчеркивает, что ни покрытие дефицита бюджета РА, ни военные расходы не относятся к этой категории. "Денежные средства могут использоваться в рамках программ, утвержденных Фондом", - отмечает Сурен Парсян. "В целом госбюджет РА - это "котел", в котором не существует целевой направленности перечисляемых денег. Следовательно, эти суммы можно было потратить на любые цели, в том числе, на выплату заработных плат и премий", - отмечает Парсян. По его словам, собранные Арменией и Диаспорой порядка $170 млн, необходимы для восстановления инфраструктур Арцаха, в частности, на восстановление дорог, зданий, сооружений, школ и другие гражданские объекты, а также на оплату коммунальных услуг (электроэнергия, вода, газ, интернет).

Позже стало известно, что решением вице-премьера Тиграна Авиняна, сотрудники его аппарата представлены к премированиям. Впрочем, как говорилось в заявлении офиса вице-премьера, премии получили лишь 2 из 19 сотрудников. Эти двое вместе с вице-премьером в октябре были непосредственно вовлечены в работы, связанные с боевыми действиями. В районе Шуши они получили огнестрельные ранения. Один из них продолжает лечение в медучреждении.

Не осталось в стороне и Министерство финансов РА, выписавшее своим сотрудникам премий на сумму в 73.1 млн драмов. Согласно

опубликованному на сайте министерства сообщению, премию сотрудники получили, но не за октябрь, а за сентябрь. "В октябре в

министерстве финансов работали с двойной нагрузкой, но никаких премий не получали. Они были вознаграждены за выполненную в сентябре работу", - говорилось в сообщении. В Минфине считают неприемлемыми попытки спекулировать на теме премий в госсекторе, так как добросовестную, преданную работу сотрудников нужно ценить. Более того, некоторые сотрудники перечислили полученные премии на счет Всеармянского фонда "Айастан". В целом в ведомстве считают, что качественное улучшение работы госсектора предполагает и достойное вознаграждение сотрудников.