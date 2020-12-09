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АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении было проведено 3 306 тестов на коронавирус, из коих болезнь была подтверждена у 1 138 граждан. Как сообщает Министерство здравоохранения, за сутки от коронавируса выздоровело 1 385 человек, число летальных исходов достигло 21. Согласно источнику, на данный момент фактическое лечение получают 20 540 пациентов.
Сообщается, что в общей сложности в Армении было проведено 535 833 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 26,8% граждан (144066 случаев), 22,5% - выздоровели (120 532) и 0,4% - скончались (2393).
|Глава МИД Армении встретился с главой Комитета национальной обороны Национального собрания Франции
|Движение по спасению Родины соберется завтра в 11.00 перед правительством Армении
|Америабанк запустил систему денежных переводов Ameriastream
|Глава Минкультобразования встретился с послом США
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Новые возможности с картой Visa Банка ВТБ (Армения)
|Туркмено-армянская вековая дружба и нынешние взаимоотношения – ключевая тема онлайн лекции Посла Туркменистана в Армении для туркменских студентов
|Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту неудавшегося покушения на исполнительного директора <Армэкономбанка>
|Парламент Нидерландов принял резолюцию призывающую определить статус Арцаха
|Никол Пашинян: Все происходящие процессы никоим образом не должны отразиться на праве на свободное волеизъявление граждан страны
|Вице-премьер: Переговоры по Карабаху между двумя сторонами при посредничестве российских партнеров начнутся уже в этом году
|Вазген Манукян: Мы не хотим потрясений
|Состоялась встреча Вазгена Манукяна с Эдмоном Марукяном
|Премьер: Армения находится в сложной ситуации, и необходимо консолидировать усилия для преодоления этой ситуации
|Отрезание голов у пленных по Эрдогану – пример благородства, присущего туркам
|Президент Ирана видит много возможностей в развитии связей с Азербайджаном по итогам 44 дневной войны
|Перед Национальным собранием Армении стартовал митинг Движения по спасению Родинын.
|Сопредседатели МГ ОБСЕ едут в регион
|Сенат Канады отклонил резолюцию о признании независимости Арцаха
|Сложивший депутатский мандат парламентарий намерен продолжить свою деятельность в исполнительных структурах власти
|Лилит Макунц: Проект поправок в конституционном законе "О партиях" станет краеугольным камнем в формировании в Армении здоровой и демократической атмосферы
|МО Армении: Резервисты, принимавшие участие в боевых действиях, получит выплаты за ноябрь во второй декаде декабря
|"Аврора" запускает новый проект нацеленный на создание системы поддержки современным героям
|Прогноз: Минская группа ОБСЕ может достичь успеха лишь в случае переломных шагов США и Франции
|Эксперт: Правы и Пашинян, и оппозиция. Соответственно выход в индивидуумах
|Глава Минфина РА: Решение о передаче части средств Всеармянского фонда "Айастан" в государственный бюджет Армении было принято на основании решения Совета попечителей фонда
|За сутки от коронавируса в Армении выздоровело 1 385 человек, 21 - скончались
|Армения и Италия обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках программы ROCEMP
|Армения приняла участие в 16-й Конференции министров стран СЕ, ответственных за спорт
|ЮКЖД: Движение поездов на перегоне Варденис-Сотк было остановлено на три часа из- за ДТП
|У США возникли вопросы по части роли Турции в войне в Карабахе
|Глава МИД Армении: Осуждаем бесчеловечное обращение с армянскими военнопленными и заложниками азербайджанскими военными
|Руководители государственных некоммерческих организаций Армении будут отбираться на конкурсной основе
|В Армении лишение свободы будет рассматриваться как крайняя мера
|Глава МИД Армении: Во всех частях Арцаха, перешедших под контроль Азербайджана, имели место этнические чистки и военные преступления
|МИД Армении: преднамеренное разрушение Азербайджаном армянского исторического и культурного наследия являются явным нарушением норм международного права
|КС Армении отклонил заявление Совета НС по вопросу о прекращении депутатских полномочий Гагика Царукяна
|Армения и Италия подчеркивают необходимость принятия мер для преодоления гуманитарного кризиса в Арцахе
|Парламент Армении принял обращение в связи с затягиванием процесса возвращения военнопленных и заложников
|Президент РА просит Владимира Путина о содействии в демаркации границы Армении с Азербайджаном
|Минобороны РА предлагает сократить срок признания без вести пропавшими военнослужащих и других лиц
|ЮНИСЕФ пересматривает планы сотрудничества с Арменией на следующие пять лет
|Премьер Армении и посол США обсудили арцахский конфликт
|Еще один депутат Национального Собрания Армении решил сложить свой депутатский мандат
|Visa и ACBA запускают первую в стране программу мобильных платежей, c Visa Token Service
|Посол США в Армении осудила акты насилия в отношении пленных
|Более 500 адвокатов выступают за отставку Пашиняна, аргументируя это 9 пунктами
|Назначен новый замминистра здравоохранения
|Депутат: В отличие от Франции прямое участие Турции в боевых действиях не было адекватно осуждено цивилизованным миром
|Депутат: К требованиям об отставке премьер-министра Армении присоединились десятки тысяч граждан страны
|В ближайшие часы представители армянской оппозиции огласят план дальнейших действий
|Группы быстрого реагирования офиса Омбудсмена Армении посещают полицейские участки, куда привозят задержанных
|Армен Саркисян встретился с Сержем Саргсяном
|Профилактика и борьба с неинфекционными заболеваниями: успехи достигнутые за годы Нейтралитета.
|Адвокат: Нет сомненья, что уголовное дело в отношении второго президента РА политически мотивированное
|Арам I и Гарегин II второй призвали Пашиняна уйти, а оппозиция в это время перекрывает главные улицы столицы
|Состоится встреча Эдмона Марукяна с Вазгеном Манукяном
|В Армении социальная реклама будет освобождена от налогообложения
|Движение "Спасение Отечества" дало "зеленый свет" гражданам на проведение акций неповиновения
|Взгляд из Москвы: Пашинян теперь кажется Путину совсем своим
|Читать больше
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