Среда, 9 Декабря 2020 12:57

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении было проведено 3 306 тестов на коронавирус, из коих болезнь была подтверждена у 1 138 граждан. Как сообщает Министерство здравоохранения, за сутки от коронавируса выздоровело 1 385 человек, число летальных исходов достигло 21. Согласно источнику, на данный момент фактическое лечение получают 20 540 пациентов.

Сообщается, что в общей сложности в Армении было проведено 535 833 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 26,8% граждан (144066 случаев), 22,5% - выздоровели (120 532) и 0,4% - скончались (2393).