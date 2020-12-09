Среда, 9 Декабря 2020 11:56

АрмИнфо. Вопросы продолжения армяно- итальянского сотрудничества в рамках программы ROCEMP, обеспечения безопасности, защиты и сохранности историко-культурного наследия в зоне карабахского конфликта, а также развитие сотрудничества между Италией и Арменией в области культурного наследия обсудили, в ходе встречи 8 декабря, заместители министра образования и науки РА Артур Мартиросян и Нарине Хачатурян и представители итальянской делегации во главе с заместителем секретаря Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии Манило Ди Стефано.

С армянской стороны во встрече также приняла участие, директор Регионального центра по сохранению, управлению и оценке культурного наследия (ROCEMP) Ани Авагян.

Как сообщили АрмИнфо в Министерстве, Манило ди Стефано сообщил о готовности итальянского правительства и дальше поддерживать этот проект, и посредством него содействовать сохранению исторических и культурных памятников. "Вопросы культурного наследия вне политики. У Италии в этом вопросе нет второй повестки", - отметил итальянский дипломат.

В свою очередь Артур Мартиросян представил вопросы по части сохранения историко- культурных памятников за пределами территории Республики Армения, при этом указав на недопустимость искажения армянского культурного наследия, подчеркнув возможную поддержку и роль Италии в этом важном процессе.

Нарине Хачатурян представила результаты деятельности Регионального центра сохранения, управления и оценки культурного наследия. "Дальнейшая работа центра создаст дополнительные возможности для сохранения исторических и культурных памятников Армении, Арцаха и региона", - заверила она.

А Ани Авагян коснувшись годичной деятельности возглавляемой ею центра, поблагодарила Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении, Итальянское агентство международного сотрудничества и Болонский университет за сотрудничество и за содействие этой важной программы.

"Несмотря на вызовы войны и пандемии COVID-19, центр полностью выполнил свою программу, создав прочную основу для ее непрерывности", - сказала директор центра.