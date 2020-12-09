Среда, 9 Декабря 2020 11:47

АрмИнфо.Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Артур Мартиросян представил Армению на втором заседании 16-й Конференции министров стран - членов Совета Европы, ответственных за спорт под названием "Права человека в спорте".

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе ведомства, во встрече принимали участие более 60 представителей, в том числе из стран-участниц Расширенного партнерства в области спорта (EPAS).

В ходе онлайн-сессии основное внимание было уделено вопросу защиты прав спортсменов и других участников регулярных спортивных мероприятий. Участники обменялись информацией о последних институциональных изменениях в области прав человека (в сфере спорта) и договорились о дальнейших шагах в области прав человека и спорта в рамках EPAS.