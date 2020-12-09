Среда, 9 Декабря 2020 11:45

АрмИнфо.Несмотря на постоянно предпринимаемые Южно-Кавказской железной дорогой меры по обеспечению безопасности движения поездов, железнодорожникам все чаще приходится сталкиваться с безответственным поведением водителей на переездах.

Как сообщает пресс-служба ЮКЖД, подобные действия становятся причиной серьезных ДТП, которые представляют реальную угрозу как для безопасности поездов, сохранности грузов, так и для жизни и здоровья пассажиров и участников движения.

Очередное подобное ДТП произошло 8 декабря в 14:20 на неохраняемом переезде перегона Варденис-Сотк. Выехавший по неустановленным пока причинам на переезд трактор столкнулся с локомотивом грузового поезда. Водитель трактора госпитализирован. Причины происшествия в настоящее время устанавливают сотрудники Дорожной полиции.

Следует отметить, что переезд, на котором произошло ДТП, оснащен необходимыми предупреждающими знаками. Электровозу грузового состава причинен существенный ущерб. В частности, повреждена его передняя часть и торцевая часть кабины машиниста, фары, держатели ручки автосцепки.

Из-за ДТП движение поездов на данном участке было приостановлено до 17:30 8 декабря. Железная дорога в очередной раз призывает водителей быть особенно внимательными и осторожными при пересечении железнодорожных переездов, продолжать движение только убедившись в том, что переезд свободен и состав не приближается. Ведь поезд в случае потенциальной опасности не может остановиться мгновенно: тормозной путь железнодорожного состава составляет от 500 метров до 1 километра.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.