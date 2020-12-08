Вторник, 8 Декабря 2020 20:05

АрмИнфо. 8 декабря заместитель министра иностранных дел Армении Авет Адонц принял делегацию во главе со своим итальянским коллегой Манило Ди Стефано.

Как передает пресс-служба МИД РА, приветствуя членов делегации, Авет Адонц подробно представил подходы армянской стороны к последним событиям в регионе и меры, предпринятые для преодоления последствий турецко- азербайджанской агрессии.

В ходе встречи собеседники подчеркнули необходимость принятия мер для преодоления гуманитарного кризиса в Арцахе, безопасного и достойного возвращения недавно перемещенного населения в свои дома.

Итальянская сторона выразила готовность активно участвовать в защите культурного наследия.

Заместитель министра иностранных дел Авет Адонц указал на экспансионистские устремления Турции на Южном Кавказе, оценив их как ключевой фактор подрыва региональной безопасности и стабильности.

В контексте урегулирования конфликта заместитель министра подтвердил, что полное и справедливое осуществление прав народа Арцаха остается

приоритетом для Армении.

Авет Адонц подтвердил необходимость продолжения переговорного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Стороны также обменялись мнениями по ряду вопросов, относящихся к двусторонней и многосторонней повестке дня, взаимно выделив важность дальнейшего углубления и расширения армяно-итальянского сотрудничества.