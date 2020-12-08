Вторник, 8 Декабря 2020 20:04

АрмИнфо.Парламент Армении на заседании 8 декабря единогласно, 100 голосами "за", принял обращение в связи с затягиванием Азербайджаном процесса возвращения военнопленных и заложников, а также тел погибших. Текст обращения с трибуны Национального Собрания огласил лидер фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян.

В документе, отмечается, что принимая во внимание обязательство армянской и азербайджанской сторон вернуть всех пленных, а также тела.

Отмечая, что азербайджанская сторона искусственно затягивает возвращение пленных и тел, очевидно, скрывая истинное количество военнопленных, задержанных и других задержанных, находящихся под ее контролем, продолжая свое жестокое, бесчеловечное, унижающее достоинство обращение, пытки и душевные страдания.

Решительно осуждая записанные на видео пытки, унижения и другие бесчеловечные действия вооруженных сил Азербайджана, распространенные через средства массовой информации и социальные сети.

Принимая во внимание широко распространенную и систематическую политику властей Азербайджана, направленную на организованную ненависть и разжигания вражды по отношению к этническим армянам, убийство армян, их пытки и прославление других проявлений насилия в различных частях мира, НС РА обращается к международному

сообществу - Совет ООН по правам человека, Верховному комиссару ООН по правам человека, Комиссару Совета Европы по правам человека, Европейский комитет по предупреждению пыток, другие международные и национальные правозащитные организации, структуры и отдельные лица,

межпарламентские организации, а также страны- сопредседатели Минской группы ОБСЕ с призывом оказать давление на Азербайджан с целью немедленной передаче армянской стороне военнопленных и других удерживаемых лиц. В документе содержится призыв потребовать от Азербайджана прекратить пытки, бесчеловечное и жестокое обращение с военнопленными, другими задержанными гражданскими лицами. Обязать Азербайджан прекратить политику антиармянства, являющуюся причиной указанных грубых нарушений, во всех сферах общественной жизни - в учебных заведениях, публичных выступлениях общественных, военных и политических деятелей, СМИ, социальных сетях, а также любые другие проявления.

Отметим, что на заседании Национального Собрания Армении 8 декабря прошло закрытое обсуждение вопроса о возвращении армянских военнопленных и заложников, находящихся в Азербайджане, поскольку данный вопрос представлял общественный интерес. В обсуждении приняли участие депутаты всех парламентских фракций.