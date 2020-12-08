Вторник, 8 Декабря 2020 20:03

АрмИнфо. Президент Армен Саркисян направил президенту России Владимиру Путину письмо поддержке демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.

В своем письме, как передает пресс-служба президента РА, Армен Саркисян еще раз поблагодарил президента России за усилия, которые привели к прекращению кровопролития в Нагорном Карабахе и установлению режима прекращения огня, что помогло избежать новых жертв и трагедий.

В то же время президент РА с сожалением констатировал, что все еще существует потенциальная опасность новых споров между сторонами в связи с вопросом демаркации.

Учитывая исключительную важность и срочность вопроса, президент РА обратился к президенту России с просьбой оказать содействие в завершении процесса демаркации между Арменией и Азербайджаном, чтобы исключить дальнейшую напряженность и негативное развитие событий.