Вторник, 8 Декабря 2020 19:05

АрмИнфо.Министерство обороны Армении предложило проект поправок к Гражданскому кодексу, который направлен на государственно-правовую экспертизу в Министерство юстиции РА. Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства страны.

Согласно источнику, цель представленного законопроекта - сократить срок признания в судебном порядке без вести отсутствующими или умершими военнослужащих или других граждан, которые пропали без вести в ходе начавшихся 27 сентября военных действий. Возможность представить заявление о признании в судебном порядке отсутствующими без вести или умершими военнослужащих или других граждан, которые пропали без вести в ходе военных действий, в случае отсутствия сведений об их местонахождении в течение трех месяцев. Другим изменением суд признает умершим лицо, пропавшее без вести в тех же условиях, в течение не двух лет, а одного года по завершении военных действий. Объем социальных гарантий для без вести пропавших военнослужащих и добровольцев, участвовавших в боевых действиях, определяется на основании законов "О воинской службе и статусе военнослужащего", "О возмещении ущерба, нанесенного жизни или здоровью военнослужащих во время обороны Республики Армения". В то же время, в документе сохраняются социальные гарантии военнослужащих за все время пребывания в плену, если речь не идет о лицах, самовольно покинувших воинские части или поле боя, или добровольно сдавшихся в плен, в отношении которых возбуждено уголовное дело.

Приказом министра обороны РА установлен порядок оплаты официальных ставок военнослужащих, попавших в плен, которая соответствует ставке оклада последней их должности.