Вторник, 8 Декабря 2020 19:04

АрмИнфо.Министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян 8 декабря принял новоназначенного представителя ЮНИСЕФ в Армении Мариен Кларк Хаттинг. Как передает пресс-служба министерства, приветствуя гостей, министр высоко оценил деятельность Армянского офиса ЮНИСЕФ.

Думанян констатировал богатый опыт сотрудничества с ЮНИСЕФ и выразил уверенность, что за время пребывания г-жи Хаттинг в должности, эти отношения будут и дальше развиваться. "Есть все предпосылки для продолжения и расширения нашего сотрудничества с ЮНИСЕФ. Наше эффективное сотрудничество имеет решающее значение для преодоления послевоенных вызовов, коронавируса и текущих проблем", - сказал министр. Новоназначенный представитель ЮНИСЕФ в Армении Мариен Кларк Хаттинг поблагодарила за прием и подтвердила свою готовность продолжить сотрудничество. "Министерство образования, науки, культуры и спорта - один из наших основных партнеров в Армении. Мы готовы приложить максимум усилий для совместного решения имеющихся проблем. Мы пересматриваем наши планы на следующие 5 лет реформ, приводя их в соответствие со стратегиями, принятыми Правительством Республики Армения", - сказала она. В ходе встречи собеседники также обсудили вопросы, связанные с расширением сотрудничества и реализацией новых программ.