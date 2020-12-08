Вторник, 8 Декабря 2020 17:59

АрмИнфо.Еще один депутат Национального Собрания Армении решил сложить свой депутатский мандат.

Как отмечается в заявлении вице-спикера НС РА Лены Назарян, 8 декабря депутат НС Арам Хачатрян, представляющий правящую фракцию <Мой шаг>, представил прошения об отставке. Ели в течение одной недели после подачи прошения об отставке депутат отзывает письменным заявлением свое прошение об отставке, то председатель НС выступает с заявлением об этом, если же не отзывает прошение об отставке, то о прекращении его полномочий составляется протокол, который подписывается и оглашается председателем НС. С момента опубликования протокола прошение об отставке считается принятым.

Чуть ранее о своем выходе из фракции заявил и теперь уже независимый депутат Гор Геворкян. В беседе с журналистами 8 декабря он заметил, что покинуть фракцию его заставили развития событий. По его словам, терпящая поражение власть подает в отставку, но любой политический процесс должен протекать в рамках Конституции. "Все политические силы и личности, выступающие с пронациональных позиций, должны исходить из этого. Государственные интересы для меня важнее личных. Уверен, что через национальную солидарность и единство сможем преодолеть все сложности", - отметил Геворкян.