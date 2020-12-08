Вторник, 8 Декабря 2020 17:45

АрмИнфо.Visa и ACBA запустили первую в стране программу мобильных платежей, в основе которой лежит Visa Token Service – инновационная технология, которая обеспечивает безопасную среду для дальнейшего развития платежной экосистемы.

Запуск токенизации является важным событием для всей платежной индустрии Армении, поскольку токенизация поможет ускорить инновации в сфере электронной коммерции и сделает платежи еще более безопасными и удобными для потребителей.

Visa Token Service заменяет конфиденциальную информацию о платежной карте на уникальный цифровой идентификатор – токен. Поскольку «токены» не содержат реквизиты платежного счета потребителя, такие как 16-значный номер счета, они могут безопасно храниться в интернет-магазинах или на мобильных устройствах, что значительно упрощает электронную коммерцию и мобильные платежи. Чтобы попробовать новую услугу, держатели карт Visa должны использовать мобильные устройства с поддержкой NFC, работающие в операционной системе Android (версия 4.4 и выше).

“Сегодня мы представляем в Армении токенизацию, одну из ключевых технологий, без которой невозможно дальнейшее полноценное развитие платежной экосистемы страны. Запуск первой в стране программы Visa Token Service - свидетельство нашей приверженности внедрению инноваций и вклад в продвижение бесконтактных оплат в Армении.» – отметила Кристина Дорош, региональный менеджер Visa в странах Кавказского региона. «Современные потребители больше, чем когда-либо, полагаются на безопасные, быстрые и удобные бесконтактные платежи. Уже сейчас в Армении каждая вторая транзакция по картам Visa в физической торговой точке проходит бесконтактно. За время карантина количество бесконтактных транзакций в Армении выросло почти в 2 раз. Я уверена, что запуск первой программы Visa Token Service усилит тренд перехода на бесконтактные платежи, поскольку мобильные бесконтактные платежи значительно упрощают процесс оплаты и предлагают потребителям лучший потребительских опыт”.

«Токенизация - следующий инновационный шаг в развитии платежной системы Армении. Многолетняя плодотворная работа с нашими коллегами из компании Visa и локальной платежной системой ArCa открывает новые перспективы в развитии современной банковской системы. Visa Token Service - ныне уже действующая реальность и она внедрена в новое мобильное приложение в запусщенное ACBA банком» - отметил Генеральный исполнительный директор ACBA банка Акоп Андреасян.

Visa Token Service предоставляет потребителям бесшовный опыт совершения покупок с помощью мобильных устройств или через Интернет, сохраняя при этом целостность платежной транзакции Visa. Среди основных преимуществ Visa Token Service: