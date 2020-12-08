Вторник, 8 Декабря 2020 17:32

АрмИнфо. Более 500 адвокатов (в списке представлены имена 509) присоединились к заявлению с требование отставки действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Так, в своем заявлении адвокаты перечисляют 9 причин, почему Пашинян должен уйти, в частности, поскольку:

1. Премьер-министр Никол Пашинян нарушил принцип разделения властей, "вмешавшись" в деятельность судьи по вопросу решения об аресте, организовав блокаду судов, оскорбив судей, угрожая судьям вейтингом, обсудив конкретные дела с судьями и членами Высшего судебного совета;

2. Команда премьер-министра Никола Пашиняна нарушила принцип разделения властей, незаконно прекратила полномочия председателя Конституционного суда и его членов, минуя предварительный контроль Конституционного суда и референдум;

3. Премьер-министр Никол Пашинян не предотвратил давления на профессиональную деятельность юристов и журналистов;

4. Команда премьер-министра Никола Пашиняна отклонила инициативы палаты Адвокатов РА о внесении в Национальное собрание необходимых законопроектов по защите прав адвоката (аннулирование судебного штрафа, ответственность за оскорбление адвоката, возможность встречи представителя адвокатской палаты с задержанным адвокатом и т. д.);

5. Команда премьер-министра Никола Пашиняна без необходимости продлила в стране режимы чрезвычайного и военного положений, тем самым нарушив свободу передвижения граждан, организации и участия в митингах, свободу слова и другие права;

6. Команда премьер-министра Никола Пашиняна проводит политику в области образования и науки, которая не отвечает национальным интересам Армении;

7. Премьер-министр Никол Пашинян не смог защитить границы Армении и Арцаха, в результате чего, в частности, большая часть территорий Республики Арцах была передана Азербайджану, а Армения и Арцах понесли большие людские потери, многие люди остались без крова;

8. Премьер-министр Никол Пашинян тайно подписал унизительный документ касательно интересов Арцаха и Армении, вопреки своим собственным обещаниям о том, что не будет подписания секретных документов;

9. После подписания документа премьер-министр Никол Пашинян не может (не в состоянии) представлять интересы Республики Армения, в том числе не может решить вопросы военнопленных, пропавших без вести, а также сохранности границ Армении.

Адвокаты отмечают, что из-за вышеуказанных и множества других ошибок суверенитет и правовая безопасность Республики Армения находятся под угрозой.