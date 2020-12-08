Вторник, 8 Декабря 2020 17:09

АрмИнфо.8 декабря вице-спикер Национального Собрания РА Вае Энфиаджян провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Армении Джонатаном Лакоттом.

Как передает пресс-служба НС РА, ариветствуя гостя, Вае Энфиаджян поблагодарил французские власти и дружественный французский народ за их усилия по преодолению послевоенной ситуации, развязанной турецко-азербайджанским тандемом 27 сентября, а также в послевоенный период и урегулированию вопроса путем мирных переговоров. Он подчеркнул, что прямое участие Турции в боевых действиях и участие наемников было фактом, но, в отличие от Франции, эта реальность не была адекватно осуждена цивилизованным миром. В этом контексте Вае Энфиаджян высоко оценил принятие резолюции о признании Республики Арцах двумя палатами французского парламента.

В свою очередь, посол отметил, что это послание солидарности с Арменией и имеет большое политическое значение. В процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта вице-спикер НС особо остановился на формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ, подчеркнув ключевую роль Франции. Вае Энфиаджян заявил, что зачастую речь идет о территориальном споре, но на самом деле это борьба за самоопределение, вопрос реализации прав человека. Касаясь подписанного 9 ноября заявления, посол отметил, что это не решило всех проблем, и сопредседатели Минской группы ОБСЕ призваны сыграть в этом важную роль. Такой формат, по словам Джонатана Лакотта, позволяет вести диалог с обеими сторонами. По словам посла, необходимо возобновить переговоры по вопросам, не включенным в трехстороннее заявление: это уточнение статуса Нагорного Карабаха, необходимость обеспечения возвращения перемещенных лиц, придание Лачинскому коридору более стабильного статуса, укрепление новой границы между Арменией и Азербайджаном. Дипломат коснулся также вопроса возвращения военнопленных. Стороны указали на многовековые связи и тесное сотрудничество двух народов на разных уровнях.