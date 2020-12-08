Вторник, 8 Декабря 2020 17:05

АрмИнфо.К требованиям об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна присоединились десятки тысяч граждан страны, часть которых не может принимать участие в акциях неповиновения по причине эпидемии коронавируса. Об этом 8 декабря с трибуны парламента заявила депутат от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян.

По ее словам, Никол Пашинян считает, что нет общественного требования о его отставке, но факты говорят об ином. Две парламентские фракции, внепарламентские силы, президент страны, духовные лидеры армянского народа - Гарегин Второй и Арам Первый уже выступили с обращениями о необходимости смены премьер-министра. До этого с аналогичным требованием выступили Национальная Академия Наук, Ереванский государственный университет, общественные организации, каждый день в Ереване и областях страны идут акции протеста с требованиями об отставке Никола Пашиняна. Прямо сейчас, продолжила депутат, идут децентрализованные акции протеста в Ереване и областях страны.

Нынешняя власть несет ответственность и за то, что по количеству скончавшихся от COVID-19, страна находится в первой тройке. Отставки действующей власти требуют и семьи погибших военнослужащих.

"После всего перечисленного, идет ли речь об общественном требовании или нет, господин Пашинян? ", - заявила Зограбян, выразив надежду получить ответ не от пресс-секретаря главы правительства.