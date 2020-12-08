Вторник, 8 Декабря 2020 17:02

АрмИнфо. В ближайшие часы представители армянской оппозиции огласят план дальнейших действий, а сегодня, 8 декабря акции с требованиями отставки главы кабмина страны Никола Пашиняна завершены.

По завершению митинга, Движением по спасению Родины также обратилось к Омбудсмену Армении с призывом обратить внимание на факты несоразмерного применения государственного принуждения, незаконных административных задержаний и непропорционального применения силы Полицией в отношении десятков граждан, проводящих сегодня мирные акции.

"Многочисленные мирные демонстранты и участники акций сейчас необоснованно находятся в разных отделениях Полиции Армении, ограничены их основные права и свободы. Действия Полиции против последних нарушают ряд статей и положений законов "О Полиции", "Об основах администрирования и административном производстве", "О свободе собраний", тем самым попирается Конституция и дух правового государства, что неприемлемо. Призываем омбудсмена Армении Армана Татояна предпринять в рамках своих полномочий все необходимые действия по предотвращению и констатации беззакония для обеспечения эффективной защиты фундаментальных прав и свобод человека".

Отметим, что участники акций неповиновения сначала заблокировали многие проспекты и улицы столицы, а затем направились к зданиям правительства, генпрокуратуры и Службы национальной безопасности. Парализованной оказалась и работа столичного метрополитена, который возобновил работу в 16.00. Акции перекинулись и на другие регионы страны. Согласно данным Полиции РА, во время акций приводу подвергнуто 34 активиста. 8 декабря в 12:00 истек срок, предоставленный оппозицией премьер-министру Армении Николу Пашиняну для ухода в отставку. Уйти Пашиняна в отставку призвала и Армянская Апостольская Церковь.