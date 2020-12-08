Вторник, 8 Декабря 2020 16:02

АрмИнфо. Группы быстрого реагирования офиса Омбудсмена Армении посещают полицейские участки, куда привозят задержанных участников акции неповиновения, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе офиса Омбудсмена РА "В ходе визитов будут проведены частные беседы с задержанными гражданами, изучены основания их задержания и состояние соблюдения их прав, а также документы, подготовленные правоохранительными органами по этому поводу. Офис Защитника прав человека также продолжает мониторинг проходящих акций", - отмечается в заявлении офиса.

Ранее, Омбудсмен Армении Арман Татоян выступил с заявлением, в котором призвал к единству и солидарности в свете процессов, через которые сегодня проходит страна.

При этом он подчеркнул, что каждый из государственных органов в соответствии со своей компетенцией обязан гарантировать верховенство закона в своих действиях и в стране, обеспечить высокую защиту прав человека. "Императив решения стоящих перед страной проблем требует от каждого из нас бдительности и большего внимания к своим словам и поведению во имя обеспечения атмосферы солидарности и мира в нашей стране. Слова и поведение общественных деятелей в наши дни играют важную роль, служа примером солидарности и консолидации. Независимо от политических или других видений, нельзя допустить, следует просто исключить любое развитие событий или инциденты, которые могут привести к напряженности", - подчеркнул Татоян, добавив, что все меры по защите прав человека будут приниматься в пределах полномочий, возложенных на Защитника законом.

Отметим, что в 12:00 по ереванскому времени истек срок ультиматума, который оппозиция дала действующему премьер-министру Армении Николу Пашиняну, чтобы он добровольно и бескровно сдал власть и ушел в отставку. Оппозиционные силы представили единого премьер-министра РА в лице Вазгена Манукяна, который займет место Пашиняна, сформирует временное правительство, которое займется выводом страны из кризиса, сложившегося после подписания 9 ноября печально известного документа о капитуляции в войне вокруг Нагорного Карабаха. Манукян также обязуется в течение года организовать выборы в парламент страны, в которых он и его команда не примут участия.

И поскольку премьер-министр Армении не собирается уходить в отставку, оппозиция проводит акции неповиновения в виде перекрытия

улиц с целью парализовать движение транспорта. Причем не только в

Ереване, но и областях Армении. В эти минуты в Ереване создан

коллапс. Представители оппозиции блокируют все крупные транспортные

магистрали города. Временно была заблокирована деятельность

столичного метрополитена. Сегодня оппозиционные партии добиваются ухода Пашиняна его же методами, к которым он прибег 2.5 года назад. Полиция уже задержала 34 человека. Среди задержанных и представитель партии АРФ <Дашнакцутюн> Гегам Манукян.