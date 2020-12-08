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|Группы быстрого реагирования офиса Омбудсмена Армении посещают полицейские участки, куда привозят задержанных
|Армен Саркисян встретился с Сержем Саргсяном
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|Арам I и Гарегин II второй призвали Пашиняна уйти, а оппозиция в это время перекрывает главные улицы столицы
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|Полиция Армении призвала граждан соблюдать правила законопослушания и сосуществования
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АрмИнфо. Состялась встреча действующего президента Армении Армена Саркисяна и третьего президента Сержа Саргсяна.
Как сообщает пресс-служба президента РА, на повестке встречи, сложившаяся в стране ситуация.
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|Депутат: В отличие от Франции прямое участие Турции в боевых действиях не было адекватно осуждено цивилизованным миром
|Депутат: К требованиям об отставке премьер-министра Армении присоединились десятки тысяч граждан страны
|В ближайшие часы представители армянской оппозиции огласят план дальнейших действий
|Группы быстрого реагирования офиса Омбудсмена Армении посещают полицейские участки, куда привозят задержанных
|Армен Саркисян встретился с Сержем Саргсяном
|Профилактика и борьба с неинфекционными заболеваниями: успехи достигнутые за годы Нейтралитета.
|Адвокат: Нет сомненья, что уголовное дело в отношении второго президента РА политически мотивированное
|Арам I и Гарегин II второй призвали Пашиняна уйти, а оппозиция в это время перекрывает главные улицы столицы
|Состоится встреча Эдмона Марукяна с Вазгеном Манукяном
|В Армении социальная реклама будет освобождена от налогообложения
|Движение "Спасение Отечества" дало "зеленый свет" гражданам на проведение акций неповиновения
|Взгляд из Москвы: Пашинян теперь кажется Путину совсем своим
|Родственники без вести пропавших вновь собрались перед воинской частью в Эчмиадзине и требуют у генерала Макаряна вернуть им своих близких
|Офис Сержа Саргсяна подтвердил подлинность записи разговора с Лукашенко о сдаче Арцаха
|Делегация Социалистической партии Франции находится в Арцахе
|Прогноз: Единого центра силы на постсоветском пространстве не будет
|Число выздоровевших от коронавируса граждан в Армении в 2 раза превысило количество заболевших
|Омбудсмены Армении и Арцаха опубликовали совместный доклад
|Президент Арцаха провел встречи с главами силовых структур страны и руководителями компаний "Джи-Джи" и "ЭсЭфель"
|В Армении будут предприняты шаги по полноценному применению бальной системы оценки дорожно-транспортных происшествий
|Сроки применения в Армении биометрических паспортов и идентификационных карт старого образца будут продлены на один год - до 1 января 2022 года
|Глава МИД Армении едет во Францию
|Дорога через КПП "Верхний Ларс" продолжает оставаться закрытой для большегрузов
|Полиция Армении призвала граждан соблюдать правила законопослушания и сосуществования
|В Национальном Собрании Армении планируется проведение обсуждений по вопросу о военнопленных и заложниках
|Айк Цирунян и Нарек Григорян стали депутатами Национального Собрания Армении
|Пресс-секретарь премьера: Заявления и действия архиепископа Микаела вызывают только недоумение
|Чавушоглу заверяет: Анкара не притязает на армянские земли
|Президент Армении встретился с группой французских врачей, оказывающих содействие в лечении раненных военнослужащих
|Глава МИД Армении обсудил с Генсеком ОДКБ ход реализации решений СКБ
|Новоназначенный посол Эстонии прибыла в Армению
|Лавров предостерег ЕС от попыток представить современный мир как подлежащий на разделение сфер влияния
|Глава МИД Армении высказался по поводу вероятности нормализации отношений с Турцией
|Айвазян: В ближайшее время ожидается визит сопредседателей МГ ОБСЕ в регион
|СНБ Армении будет вести последовательную борьбу за обеспечение основ конституционного порядка
|Айвазян: Россия сыграла ключевую роль в приостановлении турецко-азербайджанской агрессии против народа Нагорного Карабаха
|Армения и Швеция разработают программу по сейсмической защите населения
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 8 декабря
|Лавров: МГ ОБСЕ могли бы подключить свой вес и авторитет для привлечения международных организаций в Нагорный Карабах
|НАН РА: Представленный правительством проект закона "О высшем образовании и науке" ставит под угрозу развитие фундаментальных наук Армении
|Банк ВТБ (Армения) оповещает своих клиентов об улучшении условий гарантирования вкладов физических лиц
|Авиакомпания Ryanair временно приостановила полеты в Армению из-за эпидемии COVID-19
|Путин и Меркель обсудили Карабах
|Премьер-министр Армении почтил память жертв землетрясения 1988 года
|Арарат Мирзоян и Артур Товмасян подчеркивают важность принципов самоопределения народов для возобновления мирных переговоров
|Глава МИД России рассказал, о чем договорился на переговорах с армянским коллегой
|Лавров: Договоренностями по Карабаху можем превратить Южный Кавказ из региона противоречий, в регион стабильности и процветания
|Не будет на Кавказе Армении, не будет и России
|Езидский активист Мирза Диннайи прибыл в Армению и намерен посетить Арцаха
|Начальник управления: Программа по решению жилищных проблем жителей Спитакского землетрясения должнa быть завершена к концу 2020 года
|Наира Зограбян: Сегодня Армения столкнулась с реальной угрозой своей территориальной целостности
|Депутат: Если в срочном порядке не мобилизовать ресурсы нации, ситуация может полностью выйти из под контроля
|Джейхун Байрамов едет в Тегеран
|Российские саперы в Карабахе разминировано более 60 га местности, 20 км дорог, обезвредили около 1250 взрывоопасных предметов
|Депутат: Символ поражения должен подать в отставку
|Губернатор Ширака: Катастрофы проходят, а Родина вечна
|Ардшинбанк привлек 20 миллионов долларов США от инвестиционной управляющей компании responsAbility Investments AG
|Читать больше
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