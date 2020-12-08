Вторник, 8 Декабря 2020 14:46

АрмИнфо.«Вот уже четверть века нейтралитет является для Туркменистана одной из основ его государственности, проводимой им внутренней политики. Принцип нейтралитета, его ценности и мировоззрение доказали свое полное соответствие национальным интересам нашей страны, целям и задачам Организации объединённых наций», - сказал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своём видеообращении к участникам юбилейной 73 – й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Девиз 2020 года «Туркменистан – родина Нейтралитета» неразрывно связан с гуманистическими принципами, которые лежат в основе внутренней и внешней политики Президента.

За годы независимости и нейтралитета, под руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова, Туркменистан за короткий срок выдвинулся в число развитых стран мира. Новых высот достигла и медицина. Забота о здоровье нации, повышении социально – бытового уровня жизни населения - задачи первостепенной важности для Президента.

В настоящее время, подводя итоги с момента принятия (декабре 2013 года) Ашгабатской декларации на Европейской Министерской конференции по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями (НИЗ), организованная Правительством Туркменистана и Европейским региональным бюро (ЕРБ) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в стране в данном направлении под руководством лидера нации Гурбангулы Бердымухамедова проведена большая работа.

Одним из важнейших условий реализации программ в области здравоохранения эксперты ВОЗ называют политическую волю в их исполнении. То есть поддержку и контроль на уровне глав государств и правительств. Примером тому служит Туркменистан. В нашей стране глава государства инициирует разработку и осуществление программ не только национальных, но и региональных, активно развивая международное партнёрство, в частности, в области здравоохранения.

Среди приоритетов Ашхабадской декларации по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний (НИЗ) - пропаганда здорового образа жизни. Это направление здравоохранения является основополагающим и для Государственной программы “Saglyk”, у истоков создания которой стоял Президент Гурбангулы Бердымухамедов, и успешность которой признана международными экспертами ВОЗ, а опыт Туркменистана в этой области рекомендован другим странам.

Непосредственно, на снижение распространённости факторов риска развития НИЗ, таких как употребление табака, алкоголя, избыточный вес, неправильное питание, гиперхолестеринемия, гиподинамия - направлен целый ряд стратегий и программ, действующих в Туркменистане.

Туркменистан имеет сильное законодательство по контролю табака. В 2011 году вступила в силу Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака в Туркменистане. В стране функционируют центры «Доверия», где консультируют высококвалифицированные врачи по вопросам освобождения от табачной зависимости. В декабре 2013 года был принят закон Туркменистана «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табачных изделий». Разработан Национальный план действий по борьбе против табака на 2017-2021 годы, успешно выполняются меры по борьбе с курением, такие как запрет на курение в общественных местах, на прямую рекламу, на продажу лицам моложе 18 лет и другие меры.

Большая работа ведется по профилактике вредного воздействия алкоголя. 2018 году принят закон о профилактике вредного воздействия алкоголя. Действует Национальная программа по сокращению вредного употребления алкоголя на 2018-2024 годы, направленная на защиту здоровья граждан, формирование и утверждение в обществе здорового образа жизни. В современной профилактики НИЗ одно из ведущих мест, отводится правильному питанию, борьбе с лишним весом, ожирением, гиперхолестеринемией. Активно действует Национальная программа здорового питания населения Туркменистана на период 2020-2025 годов. В рамках данной программы разрабатываются и внедряются правила здорового питания, пересматриваются условия питания в общественных местах для детей и взрослых. В рамках Государственной программы “Saglyk”, в столице функционирует Центр общественного здоровья и питания, оснащённый самым современным высокотехнологичным оборудованием и востребован как для научно – исследовательских, так и для практических целей.

Благодаря современным клиникам и диагностическим центрам, построенным в столице и регионах, за последние годы многократно увеличилась выявляемость ишемической болезни сердца, артериальной гипертонии, пульмонологических, онкологических заболеваний, сахарного диабета и других заболеваний. Особо важной профилактической мерой по борьбе с эндемическим зобом стала программа йодирования туркменской соли, инициированная Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым.

Борьбе с гиподинамией посвящены: Национальная программа поддержки и развития спорта и физического воспитания (на 2011-2020 годы), Национальная стратегия в области повышения физической активности населения (на 2018-2025 годы). В рамках действующих программ и стратегий проводится широкая информационная компания по повышению общей осведомленности о вреде курения, о вреде алкоголя, о правилах здорового питания, активного образа жизни. Этим темам посвящены многочисленные публикации в газетах, журналах, выступления по радио, в телепередачах.

Одной из перспективных интегрированных технологий профилактической и лечебной помощи НИЗ, и в частности ишемической болезни сердца, артериальной гипертонии, сахарного диабета, являются школы “Saglyk”, функционирующие в поликлиниках и госпиталях страны. Цель таких школ – повышение информированности пациентов о заболевании, основных факторах риска, обучение навыкам рационального лечения и проведения профилактических мероприятий. Участие больных в образовательной программе формирует правильное представление о заболевании и факторах риска, способствует повышению приверженности к лечению среди больных, что в совокупности уменьшает частоту ухудшений состояний, частоту госпитализаций, улучшает качество жизни пациентов. Все мероприятия по укреплению и сохранению здоровья людей заложены в политику нашего государства на всех уровнях (государства, регионов, отрасли, отдельных секторов экономики, предприятия и другие) и происходящие прогрессивные реформы совершаются для человека и во имя человека.

Государственная программа “Saglyk”, а так же План мероприятий по реализации программ, убедительно доказывают, насколько важным для страны являются вопросы профилактики и борьбы с НИЗ (сердечно – сосудистые, онкологические заболевания, сахарный диабет, некоторые заболевания дыхательных путей).

Главной причиной распространения НИЗ в мире ученые считают нездоровый образ жизни, а именно: употребление табака и алкоголя, избыточный вес, неправильное питание (злоупотребление соленой, жирной пищей) и отсутствие или недостаточная физической активности.

Для борьбы с этими факторами риска в стране ведется большая работа: в столице и во всех областных центрах построены и активно функционируют современные медицинские центры (диагностические, лечебные, профилактические, курортные), оснащенные высокотехнологичной аппаратурой, постоянно совершенствуется система подготовки врачей, как в Туркменском государственном медицинском университете, так и в Научном образовательном центре, внедряются инновационные разработки, ведутся научные исследования для оценки эффективности профилактических вмешательств при НИЗ, происходит интеграция образования, науки и практики. Туркменским государственным медицинским университетом имени Мырата Гаррыева совместно с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана разработаны, утверждены и применяемы в практике стандарты диагностики и лечения по НИЗ: «Стандарты диагностики и лечения ишемической болезни сердца», «Стандарты диагностики и лечения артериальной гипертонии», «Стандарты диагностики и лечения сахарного диабета» и другие, также изданы учебные пособия посвященные проблемам НИЗ для студентов-медиков и врачей практического здравоохранения. Для повышения квалификации и уровня знаний врачей, специалистов различных профилей, ежегодно проводятся курсы обучения на кафедрах Туркменского государственного медицинского университета имени Мырата Гаррыева.

Лидер нации проводит огромную работу в стране по развитию спортивного и физкультурно – оздоровительного движения, собственным примером способствует упрочению и пропаганде физически активного образа жизни.

Физическая активность необходима человеку на всех этапах жизни. Для сохранения и улучшения здоровья важно быть физически активным. Это способствует улучшению общего кровообращения, кровоснабжения органов, а следовательно и лучшему обогащению их кислородом.

Оптимальная двигательная активность является существенным фактором, способствующим сохранению работоспособности и долголетия.

Занятия физкультурой и спортом одновременно являются профилактикой против табакокурения и злоупотребления алкоголем.

К настоящему времени научно доказано, что изменение образа жизни и снижение уровней факторов риска приводят к снижению сердечно - сосудистых и других хронических заболеваний (сахарный диабет, ожирение и другие).

Наряду с физической активностью к средствам современной профилактики НИЗ, одно из ведущих мест, отводится правильному питанию. То есть уменьшение поваренной соли, холестеринсодержащих животных жиров, простых углеводов. Исследования ученых показали, что если ограничить употребление соли, риск инфаркта миокарда и других сердечных катастроф может снизиться на 25 %. Рацион питания должен быть с преобладанием нежирных, легкоусвояемых (растительного происхождения) продуктов. Такое питание в совокупности с физической активностью поможет избавиться от лишнего веса, что также очень важно в профилактике НИЗ. Ведение здорового образа жизни может снизить риск развития заболеваний и ухудшения функций организма, продлить жизнь и улучшить ее качество.

Вопросам охраны здоровья и профилактики заболеваний глава государства уделяет особое внимание, подчёркивая необходимость постоянного совершенствования системы здравоохранения, расширения охвата населения систематическими профилактическими мероприятиями, активизации просветительской деятельности соответствующих служб.

Высокие принципы гуманизма, укрепление научной и правовой основы здравоохранения, развитие медицины на всех уровнях, в городах и селах в соответствии с принципами ВОЗ, – всё это особенности государственной политики в сфере здравоохранения страны.