Вторник, 8 Декабря 2020 14:02

АрмИнфо.Нет сомненья, что уголовное дело в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна политически мотивированное. Об этом 8 декабря в беседе с журналистами заявил адвокат второго президента Армении Роберта Кочаряна Айк Алумян.

По его словам, это была очевидно с самого начала судебного процесса. "Какими были политические причины возбуждения уголовного дела, кому было нужно это политическое преследование, какие цели они преследовали, это те вопросы, на которые должны отвечать не адвокаты, а политические деятели, дав оценку происходящему",- отметил адвокат.

Алумян напомнил слова второго президента "будь я в тюрьме или на свободе, сделаю все, чтобы препятствовать попыткам сдачи Арцаха" и посоветовал для дальнейших разъяснений обратиться к Роберту Кочаряну, если будет такая возможность.

Отметим, что сегодня суд в очередной раз перенес рассмотрение вопроса по делу Роберта Кочаряна.