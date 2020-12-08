Вторник, 8 Декабря 2020 13:47

АрмИнфо.Лидер партии "Просвещенная Армения" и одноименной фракции Национального Собрания Армении Эдмон Марукян намерен провести встречу с Вазгеном Манукяном, который выдвинут 16 оппозиционными силами страны на пост премьер-министра РА. О предстоящей встрече 8 декабря в беседе с журналистами заявил сам Эдмон Марукян.

"Предложение поступило от Вазгена Манукяна, и она состоится. Я должен выслушать его. В настоящий момент могу сказать, что все возможно", - заявил депутат. Отвечая на вопрос о целях Марукяна перетянуть на свою сторону электорат правящего блока "Мой шаг", оппозиционер констатировал, что ежедневно пресса сообщает о нем различные материалы, вплоть до его, якобы, поездки в Москву. Но все эти материалы, как считает Марукян, являются заказными и преследуют цель его нейтрализации.

Он также заметил, что вопрос о присоединении партии к движению оппозиции не обсуждается. "Нам сказали: наш кандидат - Вазген Манукян, а мы ответили, что наш кандидат - Марукян", - заметил депутат.