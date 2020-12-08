Вторник, 8 Декабря 2020 13:33

АрмИнфо. В Армении социальная реклама будет освобождена от налогообложения. Парламент Армении на заседании 8 декабря в первом чтении обсудил поправки в Налоговом кодексе и в пакете смежных законов.

По словам заместителя министра территориального управления и инфраструктур РА Армена Симоняна, правительство РА продолжит прилагать усилия для повышения эффективности деятельности областных администраций, смягчения несоразмерности территориального развития, а также обеспечения непрерывного процесса административно-территориальных реформ. В частности, будут осуществлены мероприятия, направленные на децентрализацию полномочий, в том числе, в сфере первичной охраны здоровья, охраны и эксплуатации межобщинных и межобщинных дорог, охраны и эксплуатации зданий общеобразовательных школ, организации и осуществления комплексных социальных услуг. Проектом закона предусматривается освободить от налогообложения социальную рекламу, размещенную на рекламных щитах, на автомобильных дорогах. Предусмотрено ставки дорожного налога по части пустых рекламных щитов и собственной рекламы компании привести в соответствие со ставками местных пошлин за рекламу, уплачиваемую в общинах. С предлагаемыми изменениями предоставление разрешений на установку этих панелей и взимание пошлины будет осуществляться органами местного самоуправления. Предлагается также установить норму, согласно которой правительство Армении утвердит порядок демонтажа рекламного щита, размещенного в нарушение закона.

Армен Симонян подчеркнул важность проекта, в частности, в плане равномерного территориального развития и отметил, что представленный пакет - один из шагов, направленных на децентрализацию полномочий.

С учетом актуальности представленного пакета предлагается рассмотреть и принять его на пленарном заседании во втором и окончательном чтении в течение 24 часов с момента принятия в первом чтении.