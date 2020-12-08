Вторник, 8 Декабря 2020 13:32

АрмИнфо. Вмешиваться в войну с Азербайджаном, за спиной которого стояла Турция, у президента РФ Владимира Путина не было ни возможности, ни желания. Подобное мнение выразил АрмИнфо российский политолог, эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов.

"Дело в том, что даже формального повода для вмешательства тюркский альянс России не давал. Войну же с турками из христианской солидарности с армянами Путину бы не простили уже российские мусульмане. Впрочем, решения на основе ценностных подходов далеки от Кремля по определению. Поэтому Путин предложил Пашиняну и Алиеву остановить войну через 44 дня после ее начала 9 ноября, когда у премьер- министра Армении уже не оставалось, собственно, выбора", - заметил он.

По оценкам политолога, иными словами, Путин просто дожидался правильного для обрушения на Южный Кавказ спасительного для армян миротворчества, момента. Попутно посредством размещения очередного военно-гуманитарного двухтысячного контингента Путин довел военное присутствие России за Кавказским хребтом до 11 тысяч человек.

Согласно Дубнову, все и все прекрасно поняли. Тем не менее, уже 10 ноября армянские оппозиционеры не преминули охарактеризовать Пашиняна как предателя. А Путина вынужденно, но охарактеризовали как спасителя хотя бы части Арцаха. А через 3 недели на онлайн-саммите ОДКБ Путина "за историческое миротворчество" старательно поблагодарил уже Пашинян.

"Путин в свою очередь назвал Пашиняна человеком <большого личного мужества, принявшим болезненные, но необходимые для народа Армении решения>, призвав коллег по ОДКБ его поддержать и помочь Пашиняну удержаться у власти. Мы видим, что Пашинян теперь кажется Путину совсем своим. После войны он уже не выкормыш столь ненавистного Кремлю, выращивающего и разносящего <цветные революции> соросовского гнезда. Ведь то, кем окажутся многочисленные претенденты на место Пашиняна еще неизвестно", - подытожил Дубнов.