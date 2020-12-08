Вторник, 8 Декабря 2020 13:31

АрмИнфо. Родственники пропавших без вести сегодня вновь собрались перед одной из воинских частей МО РА в Эчмиадзине.

Они требовали дать им информацию о месте нахождения их близких, которые отправились на защиту Родины. К собравшимся вышел военнослужащий Арсен Абгарян, который попытался успокоить собравшихся, и призвал запастись терпением.

Родители пропавших без вести, которые со второй декады ноября вынуждены обивать пороги государственных учреждений с надеждой получить хоть какую-то информацию о своих близких, сегодня уже эмоционально воспринимали подобного рода призывы военного. Полиции с трудом удалось остановить перепалку, которая возникла между родственниками пропавших без вести и военным.

Родственники обвинили представителей оборонного ведомства в бездействии и лжи и потребовали, чтобы к ним вышел генерал Андраник Макарян (замначальника ГШ РА), который командовал операциями в Южном направлении, и который как они подчеркивают, отправлял людей на передовую без касок и бронежилетов, и который несет ответственность за их судьбу сегодня. Они требуют у Макаряна, чтобы они им вернул их близких.

Родственники пропавших без вести сегодня также планируют провести акцию протеста перед зданием правительства.

По данным на 6 декабря на горячую линию, созданную российскими миротворческими силами поступило 248 звонков о пропавших без вести. Отмечается, что основная часть звонков касалась военных, пропавших в Гадрудском направлении.