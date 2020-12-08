Вторник, 8 Декабря 2020 12:37

АрмИнфо.Президент Арцаха Араик Арутюнян принял делегацию Социалистической партии Франции во главе с ее президентом Оливье Фором.

Как сообщает пресс-служба главы НКР, Арутюнян приветствовал визит французских политических деятелей в Арцах для ознакомления с ситуацией на местах.

Он также выразил благодарность в связи с тем, что руководство партии является одним из инициаторов принятой в Сенате Франции резолюции "О необходимости признания Арцаха" и за голосование по этому вопросу всей фракцией.

"Франция была одной из редких стран, выступивших с инициативой положить конец войне против Арцаха. К сожалению, международное сообщество не отреагировало должным образом на агрессию Азербайджана, в которой действенное участие принимали и различные террористические группировки. То, что было предпринято против Арцаха, на самом деле увеличило угрозу безопасности как для всего региона, так и для европейских стран", - сказал Арутюнян, указав на важную роль российских миротворческих сил в вопросе поддержания мира в регионе и в деле дальнейшего развития Арцаха.

В свою очередь Фор поблагодарил президента Республики за прием и за предоставление информации о текущей ситуации. При этом французский парламентарий осудил военные преступления и выразил готовность и дальше последовательно продвигать вопрос признания Арцаха.

На встрече, в которой участие приняли и представители Европейского офиса Всеобщего армянского благотворительного союза, были затронуты вопросы, касающиеся возвращения процесса мирного и окончательного урегулирования азербайджано- карабахского конфликта в формат Минской группы ОБСЕ, а также устранения последствий войны