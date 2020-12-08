Вторник, 8 Декабря 2020 12:34

АрмИнфо.За прошедшие сутки в Армении выявлено 584 новых случаев коронавируса, тогда как число выздоровевших граждан составило 1 498. Как сообщает пресс-служба Минздрава, за сутки от коронавируса скончалось 28 человек. За сутки было сделано 2302 теста.

Согласно источнику, фактическое лечение сегодня получают 20 812 пациентов.

В общей сложности в Армении было проведено 532 527 тестов на коронавирус, из коих подтвердилось 142 928 случаев, выздоровело 119 147, скончалось 2 372 человека.