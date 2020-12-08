Вторник, 8 Декабря 2020 12:31

АрмИнфо. Омбудсмены Армении и Арцаха опубликовали новый доклад <Организованная в Азербайджане ненависть и враждебность по отношению к этническим армянам как коренные причины пыток и бесчеловечного отношения со стороны азербайджанских вооруженных сил>.

Как сообщает Офис Защитника прав человека, в отчете обосновывается проводимая Азербайджаном политика этнической чистки и геноцида террористическими методами. Доклад доказывает, что жестокость, пытки и бесчеловечное отношение Азербайджана в ходе этой войны являются следствием многолетней враждебной пропаганды и организованной антиармянской политики.

Вместе с тем, в докладе представлены доказательства того, что армянофобия в Азербайджане генерируется властями, в том числе высшими органами, широко используется и поощряется культурными, спортивными и другими общественными деятелями и удостаивается общественной похвалы, мишенью чего часто становятся дети.

Азербайджанские военнослужащие четко осознают, что пытки в отношении армян не только останутся безнаказанными, но и удостоятся общественного одобрения и похвалы со стороны властей.

Сообщается, что доклад будет направлен в международные органы.

Ознакомиться с докладом можно, перейдя по следующей ссылке: https://bit.ly/39MlsnP.