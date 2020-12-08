Вторник, 8 Декабря 2020 12:31

АрмИнфо.Президент Арцаха Араик Арутюнян принял руководителей силовых структур страны. Во встрече также принял участие секретарь Совета безопасности Виталий Баласанян.

Как сообщает пресс-служба президента НКР, обсужден широкий круг вопросов повестки дня, касающихся внутренней и внешней безопасности страны в сложившейся ситуации.

Практические предложения по их комплексному решению будут реализованы в соответствии с приоритетами, поэтому было решено продолжать регулярные и частые встречи в том же составе.

Арутюнян сегодня также встретился с руководителями-учредителями ЗАО "Джи-Джи" и ООО "ЭсЭфель" Хачатуром Григоряном и Арсеном Горгяном.

Глава государства отметил, что в нынешней ситуации правительство разрабатывает новые направления экономического развития, где технологическая сфера будет играть ключевую роль. В этом контексте Арутюнян приветствовал внесенные указанными компаниями предложения по инвестиционным программам в Арцахе. Он подчеркнул, что власти не пожалеют усилий, чтобы построить технологически сильную и развитую страну, сделать отрасль более привлекательной, и всегда готовы проводить открытые институциональные обсуждения со специалистами в этой области