Вторник, 8 Декабря 2020 12:11

АрмИнфо. Сроки применения в Армении биометрических паспортов и идентификационных карт старого образца будут продлены на один год - до 1 января 2022 года. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 8 декабря в первом чтении обсудило проект поправок в законах "О паспорте гражданина" и "Об идентификационных картах".

По словам заместителя начальника Полиции РА Ара Фиданяна, внедрение биометрических паспортов и идентификационных карт началось в Армении на основании решения правительства от 25 декабря 1998 года с 2008

года. С 1 января 2017 года истек срок действия договора с польской компанией PWPW, которая отпечатала биометрические паспорта и идентификационные карты. С новым поставщиком услуг новый договор пока не заключен. 25 сентября 2019 года была сформирована тендерная комиссия, представившая технические задания. Заявки на участие в конкурсе поступили от 6 компаний из Германии, Польши, Франции. Отечественных фирм, несмотря на предпринятые усилия, в этом перечне нет. Однако по причине пандемии COVID-19 конкурс не удалось провести. Одним из основных проблемных вопросов является устаревшее оборудование, не позволяющее печатать качественные фотографии. Эти и другие вопросы, как заверил заместитель начальника Полиции, будут решены на основании договора с победителем тендера. Тем самым, как подчеркнул Ара Фиданян, правительство предлагает перенести окончательные сроки внедрения новых паспортов и идентификационных карт до 1 января 2022 года вместо 1 января 2021 года.

Как ожидается, пакет будет принят во втором и окончательном чтении в течение 24 часов с момента его принятия в первом чтении.

Отметим, что с 1 января 2014 года граждане Армении не получают паспорта старого образца, поскольку в силу вступили идентификационные карты и биометрические паспорта. Пошлина за идентификационную карту составляла 3 тысячи драмов, за биометрический паспорт 25 тысяч драмов. ID карты и биометрические паспорта выдаются сроком на 10 лет. Идентификационная карта предназначена для внутреннего использования, а паспорт - для выезда за пределы государства. Идентификационная карта имеет вид обычной пластиковой карты, а паспорт - вид нынешнего паспорта гражданина Армении. Помимо анкетных данных, цифровой фотографии, электронной подписи, загранпаспорт содержит отпечатки двух указательных пальцев владельца.