Вторник, 8 Декабря 2020 11:04

АрмИнфо.Полиция Армении обратилась к гражданам с призывом соблюдать правила законопослушания и сосуществования.

В поступившем в АрмИнфо сообщении Полиции РА, отмечается, что никто не может ограничивать свободу выражения мнения, но при этом напоминается, все граждане имеют право на свободу выражения мнения, свободу передвижения, спокойствие и другие субъективные права.

"Мы призываем вас осуществлять свои субъективные основные права исключительно в рамках закона, не злоупотреблять ими, уважать права сограждан. Помните, что незаконное и неправомерное использование ваших прав, например блокирование улиц и нарушение движения транспорта, влечет за собой административную ответственность. Не будем никому мешать, не будем препятствовать установлению общественного согласия. Уважайте всех, уважайте себя, не допускайте антиобщественных действий, которые могут посеять недоверие к закону. Полиция привержена выполнению своих функций: обеспечение принципа равенства перед законом, защита прав всех граждан, мира и безопасности. Мы убеждены, что это тоже миссия общества, мы призываем граждан к сотрудничеству на благо нашей страны и народа", - подчеркнули в Полиции РА.

Отметим, что сегодня истекает срок, который оппозиция дала действующему премьер- министру Армении Николу Пашиняну, чтобы он добровольно и бескровно сдал власть и ушел в отставку. Оппозиционные силы представили единого премьер-министра РА в лице Вазгена Манукяна, который займет место Пашиняна, сформирует временное правительство, которое займется выводом страны из кризиса, сложившегося после подписания 9 ноября печально известного документа о капитуляции в войне вокруг Нагорного Карабаха. Манукян также обязуется в течение года организовать выборы в парламент страны, в которых он и его команда не примут участия.