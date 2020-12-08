Вторник, 8 Декабря 2020 11:03

АрмИнфо.В Национальном Собрании Армении планируется проведение обсуждений по вопросу о военнопленных и заложниках.

Согласно сообщению вице-спикера НС Лены Назарян, обсуждения будут проведены на основании требований одной пятой части депутатского корпуса.

В свою очередь, глава правящей фракции "Мой шаг" Лилит Макунц отметила, что с учетом чувствительности вопроса и обеспечения безопасности военнопленных и заложников фракция предлагает провести обсуждения в закрытом режиме.

Однако с подобной постановкой вопроса не согласился лидер партии и одноименной фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян, который отметил, что с инициативой проведения обсуждений выступила парламентская оппозиция. Депутат подчеркнул, что вместе с обсуждениями планируется и принятие обращения НС РА. Проведение обсуждений в закрытом режиме бессмысленно, поскольку парламентарии имеют возможности заявить о проблеме во время часа заявлений. Следовательно, как заметил Эдмон Марукян, призыв воздержаться от публичных обсуждений лишен всякого смысла, и необходимо, чтобы мировое сообщество приняло к сведению обращение армянского парламента.

Между тем, другой вице-спикер Ален Симонян указал на возможное появление проблем, связанных с рисками для безопасности военнопленных и заложников, а также оттяжкой времени по их возвращению на родину. "Принятие же к сведению мировым сообществом, может послужить и принятием к сведению со стороны нашего врага", - заметил вице-спикер.

Однако, депутат от оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Геворк Горгисян призвал власти страны отказаться от постоянных лживых заявлений. "Сколько можно пугать общественность своей ложью,

хватит!", - заявил Горгисян.

После этого атмосфера в зале заседаний НС РА начала накаляться, что заставило ведущего заседание, вице-спикера Лену Назарян объявить 20-минутный перерыв.