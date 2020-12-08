Вторник, 8 Декабря 2020 11:01

АрмИнфо. Айк Цирунян и Нарек Григорян стали депутатами Национального Собрания Армении.

По словам вице-спикера армянского парламента Лены Назарян, депутаты избраны от правящей партии "Гражданский договор". Они сменили в НС сложивших свои мандаты депутатов Гаяне Абрамян и Вараздата Карапетяна.

Согласно закону "О регламенте НС" оба новоизбранных депутата приняли клятву.

Отметим, что 8 декабря стартовала очередное заседание армянского парламента, в повестку которого включено 27 вопросов. Накануне на заседании Совета НС РА была определена очередность рассмотрения представленных документов.