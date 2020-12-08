Вторник, 8 Декабря 2020 11:00

АрмИнфо. Посольство Казахстана в РА обратилось к соотечественникам, находящимся в Армении с призывом в ближайшие дни по возможности оставаться дома.

"Вниманию граждан Республики Казахстан, находящихся на территории Республики Армения!

Рекомендуем в ближайшие дни по возможности оставаться дома, не посещать места массового скопления людей во избежание вовлечения в протестные акции! Просьба соблюдать меры личной безопасности, сохранять бдительность и выполнять требования правоохранительных органов страны!

Сообщаем также, что Посольство призывает соблюдать меры карантина против эпидемии коронавирус COVID-19 и осуществляет консульский приём граждан по дежурному телефону: 098935930, в форме консультаций и оказанию помощи по экстренным случаям", - говорится в сообщении дипломатического представительства.