Вторник, 8 Декабря 2020 10:58

АрмИнфо.Заявления и действия архиепископа Микаела вызывают только недоумение. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь премьер-министра РА

Мане Геворкян, комментируя отказ архиерея Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви Микаела Аджапахяна служить в церкви Святого Спасителя в Гюмри панихиду в память о жертвах Спитакского землетрясения в присутствии премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Как отметила пресс-секретарь, Никол Пашинян принял участие в литургии не только как премьер-министр, но и как христианин, и для

главы правительства нет разницы, кто является духовным пастырем, проводящим литургию. Тем более, продолжила Мане Гекоркян, что панихида была, прежде всего, по людям, ушедшим из жизни 32 года назад. "Воздерживаясь от какой-либо оценки заявления и действий архиерея Микаела, могу сказать лишь, что все это вызывает недоумение. Думаю, жители Гюмри сами оценят это заявление", - сказала пресс-секретарь.

Отметим, что архиерей Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаел Аджапахян отказался служить панихиду в присутствии премьер-министра

страны Никола Пашиняна, который 7 декабря по случаю 32-й годовщины Спитакского землетрясения 1988 года посетил пострадавшие города Гюмри, Спитак, Ванадзор, село Ширакамут. В Гюмри Пашинян принял участие в литургии в память о жертвах землетрясения. "Его присутствие для меня нежелательно, неприятно, следовательно, в его присутствии я не отслужил панихиду. Это право любого священнослужителя. Представитель духовенства не обязан служить где-либо по чьему-то желанию", - заявил архиеписко