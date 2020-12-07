Понедельник, 7 Декабря 2020 20:41

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян встретился с группой французских врачей, прибывших в республику с гуманитарной миссией по оказанию помощи военным и мирным жителям, пострадавшим во время войны.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента РА, Саркисян выразил благодарность врачам за то, что они находятся рядом с армянским народом в эти непростые времена и оказывают медицинскую помощь раненым. В этой связи он подчеркнул, что Армения высоко ценит дружбу Франции и выразил признательность французскому лидеру Эмманюэлу Макрону.

Посол Франции в Армении Джонатан Лакот отметил, что Париж продолжит углублять сотрудничество с Ереваном в области здравоохранения. "В ближайшее время планируется инициировать всеобъемлющее медицинское сотрудничество между Францией и Арменией. Наши специалисты и врачи постараются оказывать постоянную поддержку", - сказал дипломат.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с лечением военнослужащих раненых и получивших инвалидность, их выздоровления и протезированием конечностей.

В этой связи Саркисян особо оценил работу всех центров, действующих в этом направлении, отметив, что за эти годы, особенно после апрельской войны, они проделали большую работу и еще многое предстоит сделать сегодня. По словам президента, с учетом большого количества раненых и нуждающихся в медицинской помощи, сегодня необходимо поддерживать такие центры, привезти в Армению новейшие технологии, работать с ними, чтобы осуществить процесс протезирования нуждающихся военнослужащих. Президент республики отметил, что готов всячески поддерживать такие центры, создавать возможность сотрудничества с аналогичными центрами и специалистами разных стран, в том числе специалистами Франции, а также, при необходимости, организовать производство соответствующих аксессуаров на месте.

Французские врачи рассказали о своей работе в эти дни со своими армянскими коллегами, подчеркнув, что их визиты будут регулярными, и что обсуждается вопрос организации дальнейшего лечения некоторых солдат во Франции. "Армянские врачи, как и армянские солдаты, настоящие герои", - заявили они, указав на высокий профессионализм армянских врачей.