Понедельник, 7 Декабря 2020 20:40

АрмИнфо.В Москве состоялась встреча Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася с министром иностранных дел Армении Ара Айвазяном, который прибыл в Российскую Федерацию с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба ОДКБ, в ходе диалога стороны обсудили результаты состоявшихся в ноябре-декабре с.г. заседаний уставных органов Организации и сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ 2 декабря, а также работу Секретариата Организации.

Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал главу внешнеполитического ведомства Армении о текущей деятельности ОДКБ и ходе реализации ранее принятых решений СКБ.

Меж тем как сообщает пресс-служба МИД РА, стороны также обсудили широкий круг вопросов, связанных с повышением эффективности Организации.