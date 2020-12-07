Понедельник, 7 Декабря 2020 19:19

АрмИнфо.Новоназначенный посол Эстонии в Армении Риина Кальюранд (резиденция - Тбилиси) вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел РА Авету Адонцу.

Как сообщает перс-служба МИД РА, в ходе встречи Адонц выразил убеждение, что посол своей деятельностью будет способствовать укрепления армяно-эстонских отношений и расширению повестки двустороннего сотрудничества.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестке дня, подчеркнув необходимость принятия совместных шагов для полного использования имеющегося потенциала в торгово-экономической сфере, в области информационных технологий и окружающей среды. Стороны затронули вопросы, связанные с перспективами сотрудничества РА и ЕС. Заместитель министра иностранных дел Армении проинформировал посла о ситуации в Арцахе в связи с турецко-азербайджанской агрессией и возникшим гуманитарным кризисом. Посол в этой связи указала на важность широкой поддержки международного сообщества в том вопросе. Новоназначенный посол Эстонии выразила надежду, что переговоры по нагорно- карабахскому конфликту будут продолжены в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Замглавы МИД Армении и посол Эстонии также обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам