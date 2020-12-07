Понедельник, 7 Декабря 2020 18:34

АрмИнфо. Частью долгосрочного и устойчивого урегулирования нагорно-карабахского конфликта является налаживание нормальной жизни в этом регионе, жизни, которая бы отвечала интересам всех национальных, этнических, конфессиональных групп. Об этом 7 декабря на пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Ара Айвазяном заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"И конечно же это подразумевает сосуществование и добрососедство армян и азербайджанцев и других народов. Мы за это активно выступаем и будем поощрять любые шаги в этом направлении", - сказал Лавров.

Отвечая на вопрос о вероятность астанизации процесса вокруг Нагорного Карабаха, опасение о чем выражал глава европейской дипломатии Жозеп Боорель, Лавров отметил, что не читал блога Борреля с термином "астанизация". "Надеюсь, он именно это имел ввиду, а не другие какие-то созвучные выражения. В данном случае я не усматриваю какого-то негатива и подтекста в термине "астанизация". По крайней мере, надеюсь, что он не вкладывал негативный подтекст", - сказал российский министр, напомнив, что астанинский процесс был введен контексте сирийского кризиса, и пока астанинский формат не был сформирован и запущен, никакого прогресса в разрешении конфликта не наблюдалось вообще, и целый год вообще ничего не делалось. По его словам, именно тогда, Россия и Турция, а в последствие и Иран присоединились к этому процессу, воспользовавшись своим влиянием в Сирии.

"Что касается проецирования этого формата на другие регионы, то наверное, это дело политологов. Что касается Южного Кавказа, то в принципе, Россия, Турция и Иран являются непосредственными соседями стран этого региона и конечно же, нам не безразлично как здесь обстоят дела. Мы свое отношение к происходящему выражаем конкретными делами, и той большой и серьезной помощью, которую оказываем для преодоления созданного гуманитарного кризиса. И миротворцами, и гуманитарными поставками, и во многих других формах. В целом же, что касается того настроения, которое выражается в блоге Борреля, то как мне кажется, он немного озабочен тем, что кто-то другой кроме Евросоюза может делать какие-то инициативные шаги в современном мире. Напомним, что к примеру, взять Балканы, то предшественница Борреля заявила, что когда ЕС приходит на Балканы, то остальным там делать нечего. Когда им стали задавать недоуменные вопросы, они стали делать вид, что их не так поняли. Но, все и всё прекрасно поняли. И если астанизация вбрасывается в дипломатический оборот как отражение ностальгии по колонизации, то наверное, ЕС придется пережить эти годы ностальгии по тем временам, которые канули безвозвратно", - сказал российский министр, выразив надежду, что ЕС будет вести себя по современному и не пытаться представить современный мир как подлежащий на разделение сфер влияния. По убеждению Лаврова всем хватит места, если в урегулировании того или иного конфликта участвовать честно, а не ради получения геополитических выгод и односторонних преимуществ.