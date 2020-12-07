Понедельник, 7 Декабря 2020 18:30

АрмИнфо.Для достижения мира на Южном Кавказе Анкаре нужно завоевать доверие не только Армении, но и международного сообщества. Об этом 7 декабря на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян,

Так, на просьбу журналиста дать оценку словам турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу о том, что договоренности по Карабаху могут способствовать улучшению армяно-турецких взаимоотношений после трех десятилетий напряженности, Айвазян подчеркнул, что не собирается комментировать слова главы МИД Турции, а лишь напомнит о действиях турецкой стороны.

"Начну с трагедии 100-летней давности - Геноцида армян и хочу напомнить, что огромное большинство армян в Республике Армения и диаспоре являются прямыми потомками людей, которые пережили первый Геноцид XX-ого века. У нас есть историческая память", - отметил он, напомнив, что с первых дней независимости власти Республики Армения выражали искреннее желание установить добрососедские отношения с соседней Турцией без предусловий.

"В ответ, мы с 1993 года стали свидетелями блокады, которая длится по сегодняшний день, отказа от установления дипотношений и резко агрессивного подхода к Армении за весь этот 30-летний период. В 2008-2009 гг. начался процесс так называемой "футбольной дипломатии", которую Армения инициировала для нормализации отношений, завершившейся подписанием Цюрихских соглашений. Однако, они остались на бумаге, и Турция в очередной раз отказалась выполнять взятые на себя обязательства, используя различные политические подтексты. Совсем недавно, 24 апреля этого года, когда Армения и армяне всего мира чтят память невинных жертв первого Геноцида в Османской империи, президент Турции выступил с провокационным заявлением, в котором, по сути, оправдал уничтожение армян. Это еще раз подтверждает неготовность Анкары к нормализации отношений с Арменией", - сказал глава МИД РА.

Вместе с тем он с сожалением констатировал, что с начала событий в июле, когда на северной границе Армении и Азербайджана произошло обострение, Турция начала неприкрыто угрожать Республике Армения устами президента, министра иностранных дел, министра обороны. "Это отразилось и 27 сентября 2020 года в участии Турции в агрессии против Арцаха. Я уже отметил, что Турция играла ключевую роль в разжигании войны против Арцаха, угрожала непосредственно Республике Армения и сыграла крайне негативную роль на протяжении всего этого периода, импортировала боевиков- террористов и принимала непосредственное участие, в частности, взяла командование военной операцией в свои руки, подрывала трижды договоры об установлении перемирия и каждый раз эти договоренности были нейтрализованы именно отрицательной ролью Анкары", - сказал Айвазян.

<По его словам, такое видение о новом Южном Кавказе, конечно, в Ереване разделяют, и желают жить в мире, стабильности и взаимодействии со всеми своими соседями. "Мы посмотрим, какие меры будет предпринимать Анкара для восстановления доверия, думаю, не только со стороны Армении, но и международного сообщества. И только после этого мы будем оценивать, насколько искренни его слова о новой эре в регионе Южного Кавказа", - отметил Айвазян, подчеркнув, что для достижения этого Анкаре нужно завоевать доверие, которое было потеряно за все это время.