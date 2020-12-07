Понедельник, 7 Декабря 2020 18:26

АрмИнфо. Заявление трех лидеров от 9 ноября - не временное соглашение, это краеугольное заявление с точки зрения прекращения огня и кровопролития. Об этом 7 декабря на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян.

При этом он добавил, что в документе есть определенные параметры по части возвращения беженцев и других вопросов, которые очерчивают вектор урегулирования конфликта.

"Но, естественно, основные вопросы остаются для всеобъемлющих переговоров, которые начнутся сразу после стабилизации ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. Я разделяю с Лавровым мнение, что есть осторожный оптимизм в этом вопросе и мы должны сделать все для избегания той трагедии, очевидцами которой мы были последние месяцы", - сказал глава МИД Армении.

Вместе с тем он проинформировал, что в ближайшее время ожидается визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ для подготовки начала консультаций между главами МИД Армении и Азербайджана, что позволит, подготовить почву для начала новых переговоров