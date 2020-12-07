Понедельник, 7 Декабря 2020 18:12

АрмИнфо. Согласно информации, полученной Службой национальной безопасности РА, ряд юридических лиц под угрозой убеждения подчиненных, а в некоторых случаях даже под угрозой увольнения, вынуждают их участвовать в митингах. Об этом говорится в сообщении СНБ.

В связи с этим Служба национальной безопасности РА призывает не придавать значения таким незаконным требованиям работодателей, поскольку согласно статье 6 Закона РА "О свободе собраний" никто не имеет права принуждать человека к участию в каком-либо собрании.

В то же время, СНБ принимает все необходимые меры для обеспечения права на организацию митингов, определенного Конституцией РА, предусматривающего участие в массовых мероприятиях исключительно на условиях свободного волеизъявления граждан. В отношении лиц, игнорирующих это право, будут приняты строгие меры.

Служба национальной безопасности РА сообщает, что в настоящее время существует реальная опасность организации и проведения массовых беспорядков, поэтому еще раз призывает не поддаваться на возможные провокации, проявлять высокую гражданскую ответственность, воздерживаться в публичных выступлениях от слов ненависти и призывов к насилию. Эти призывы могут привести к реальным предпосылкам для нарушения внутренней безопасности страны. По этой причине СНБ намерена принять эффективные меры для обеспечения общественной безопасности и безопасности государства для защиты прав и законных интересов граждан путем нейтрализации любых действий, дестабилизирующих внутреннюю безопасность Республики Армения.

В сообщении отмечается, что оперативная обстановка полностью контролируется Службой национальной безопасности, и будет идти последовательная борьба за обеспечение основ конституционного порядка и предупреждения преступлений, направленных против безопасности государства.